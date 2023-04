¿Qué hacer con tu mascota durante un sismo? Aquí te damos la respuesta

Conservar la calma y casi repetir hasta el cansancio, no corro, no grito y no empujo son casi mantras que nos repetimos durante algún sismo, los cuales también aplican para nuestra mascota o animal de compañía, ya sea que se trate de perritos, gatitos o incluso hasta minicerdos, si ellos te ven actuar con firmeza […]