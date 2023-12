¿Qué opinión dejó Sheinbaum en ciudadanos de Atlixco tras su visita?

Evidente apoyo popular y cambios en la forma de gobierno son algunas de las impresiones que dejó la visita de la precandidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, a las personas presentes en su evento de precampaña en la ciudad de Atlixco, Puebla.

En un sondeo realizado por este medio, simpatizantes y personas ajenas a la Cuarta Transformación también coincidieron que la exjefa de gobierno ha mostrado capacidad y preparación para encabezar el gobierno federal.

«Creemos que es una persona con capacidad y que le va a dar seguimiento», comentó Florencio a los micrófonos de El Ciudadano México, quien manifestó su respaldo a la administración actual por sus políticas de apoyo social.

Sobre la autonombrada Cuarta Transformación, el atlixquense consideró que este es un «nuevo modelo de gobierno» que ha cambiado la administración pública a nivel federal y en su opinión hay un respaldo popular para que continúe.

Por otra parte, Gabriela relató a este medio que se animó a acudir al evento del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por la expectativa de que, por primera vez en la historia, una mujer llegue a la presidencia de México.

La joven comentó que «no está metida en la política», por lo que expresó su sorpresa con la llegada de miles de personas a la plazuela de la danza del Huey Atlixcáyotl, en el centro del pueblo mágico.

Tras el mensaje de la doctora, la joven opinó que el compromiso de mantener los programas actuales es «coherente» y no hace promesas.

«Me agrada el mensaje que es coherente, me agrada que no miente y habla de lo que ya está y no solamente son promesas»

Gabriela