Quema de urnas, acarreo, jaloneo en el alboroto de la elección de Morena en Puebla

Jesús Arróniz y Anaid Piñas

Recurriendo a las viejas prácticas priistas y panistas, el proceso de elección de consejeros distritales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Puebla presentaron quema de urnas, acarreo, jaloneo, además de compra de votos y entrega de comida hasta despensas.

El mayor incidente se registró en el municipio de Tehuacán, donde la papelera electora quedó en cenizas después de que simpatizantes de Morena denunciaron el acarreo y la presunta coacción al sufragio.

También se desataron los jalones y empujones entre los votantes que se formaron desde temprano para emitir su sufragio en las casillas asignadas en la colonia Los Héroes.

Pese a la "organización" de los representantes de casilla en la entrada del centro de votación ubicado en Los Héroes se registran altercados entre los asistentes, acusan acarreo.

En la mayoría de las casillas, los simpatizantes se hicieron de palabras, hasta casi llegar a los golpes para poder emitir su voto.

Otros tuvieron que esperar por más de cinco horas para ejercer el derecho al voto como en la casilla de votación de la colonia Guadalupe Hidalgo.

Jorge Sosa Pérez, militante de Morena lamentó que su partido «repita las viejas prácticas del PRI y del PAN».

Algunos militantes acusaron a diferentes grupos partidistas de provocar por más de una hora el cierre de la casilla ubicada en la 119 Poniente correspondiente al distrito 11.

Detienen a mujer en Teziutlán

Policías municipales de Teziutlán detuvieron a la diputada federal suplente Concepción González Molina durante la jornada de votación a consejeros en este municipio.

Por alterar el orden público Concepción González Medina fue detenida. De acuerdo a testigos la activista se manifestaba para pedir que la gente votara por las bases de la militancia

Familiares denunciaron en redes sociales que la mujer fue detenida después de que intentó exhibir la presunta operación del alcalde Carlos Peredo en la coacción del voto para perfiles afines a su gobierno.

Proceso sin denuncias

Por otra parte, Claudia Rivera Vivanco, integrante del comité organizador del proceso, afirmó que no contaba con denuncias formales dentro del proceso a pesar de las quejas de los militantes de Morena.

Al respecto, Rivera Vivanco volvió a invitar a los militantes de Morena a denunciar formalmente ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido cualquier anomalía.

En entrevista para El Ciudadano México agregó que no «sirven» las evidencias de «redes sociales» para poder investigar y sancionar a los probables responsables.

«En este momento todavía no tenemos un estimado pero seguimos vigilando cada una de las etapas, tenemos que estar muy pendientes y captar todas las evidencias pero se debe denunciar formalmente porque necesitamos la parte de las evidencias y no hay suficientes solamente en redes sociales, si no se hacen también en la parte institucional y formal».

Por su parte, el delegado de Morena en Puebla, Marco Rosendo Medina Filigrana minimizó los atropellos, jaloneos, acarreo y quema de urnas en el proceso de elección a consejeros distritales en Puebla.

En entrevista, dijo que sólo en Tehuacán hubo una quema de boletas, pero “que todo estaba bien”, pues en 39 puntos de votación todo transcurrió sin incidentes.

A su vez señaló que hubo centros de votación donde se terminaron las boletas a tiempo como en Zacatlán.

Marco Rosendo Medina Filigrana señaló que es “normal” que los ánimos se desborden y que existan jaloneos. No obstante, negó denuncias formales por actos irregulares o intromisión de otros partidos políticos.

Morenistas confían en el proceso

A pesar de la supuesta compra de votos y prácticas como el acarreo de personas; así como algunos errores de logística y descontento social, los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) confiaron en que la elección de los 150 consejeros estatales terminará en buenos términos.

En entrevistas por separado Abraham Quiroz Palacios, Mayte Rivera Vivanco, y Ulises Sánchez Hernández, fundadores y aspirantes a consejeros, llamaron a los participantes a presentar las denuncias correspondientes sobre “todas las prácticas corruptas” que hayan detectado durante la votación.

Desde el Parque Cuexcomate, en el Distrito 09 federal, denuncian votos dobles y compra de votos a favor de duplas específicas.



📱@AnaidPainappuru pic.twitter.com/FzBisSpFCt — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) July 30, 2022

También coincidieron en que este tipo de procesos democráticos deben ser justos y transparentes, para cumplir con los ideales de la Cuarta Transformación; y confiaron en que la pluralidad del partido no será opacada por intereses personales.

El sábado 30 de julio concluyó el proceso selección de 150 consejeros estatales de Morena en Puebla, quienes tendrán la responsabilidad de designar a los integrantes del próximo Comité Ejecutivo Estatal (CEE).

Daniela Mier rechaza compra “de voluntades”

Tras ser señalada como responsable por la compra de votos durante las asambleas distritales para la renovación del Consejo Estatal de Morena en Puebla, la diputada local Daniela Mier Bañuelos se deslindó de dichas acusaciones.

“No tengo necesidad de comprar voluntades, mi convicción es cambiar conciencias. Se debió haber respetado entonces que ningún servidor, en todo el estado, hubiera participado, porque tenemos que ser parejos. Eso que señalan que lo demuestren, ¿dónde hay pruebas?”, delineó la morenista.

Agregó que, en su caso, tiene la conciencia tranquila porque ha cumplido con los principios básicos de Morena: “no mentir, no robar y no traicionar”. También confió en que la gran mayoría de votantes acudieron de forma voluntaria, lo que garantizará un ejercicio transparente.

”Son prácticas insignificantes, pero injustas”

El excandidato a gobernador de Puebla por Morena, Abraham Quiroz Palacios, calificó los intentos de manchar la elección como insignificantes, pues la mayoría de los participantes “tienen una formación cultural y política distinta”, lo que garantiza votos razonados.

Lamentó que a estas alturas se sigan cometiendo actos deshonestos de esa magnitud, pues las personas infiltradas, el acarreo y la compra de conciencias van en contra de los principios del partido.

Pidió a todos los votantes que, en caso de tener pruebas, las presenten ante las autoridades partidistas correspondientes, para que se proceda de forma estatutaria en contra de los presuntos infractores.

No estamos exentos del chapulineo

En tanto, Mayte Rivera Vivanco, hermana de la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco, reconoció que Morena no está exento de prácticas desleales en materia electoral, ya que hay perfiles al interior –emanados de otros partidos– que las siguen perpetuando.

A pesar de que celebró el interés de la militancia por concluir de forma pacífica y justa el proceso de renovación dijo que el chapulineo, así como “las cuotas de poder que ellos traen”, laceran la vida e imagen del movimiento.

Recordó que la Comisión de Elecciones y la Comisión de Honestidad de Justicia de Morena recibirán todas las denuncias y pruebas de las presuntas irregularidades que se suscitaron en los puntos de votación.

También hizo un llamado a la militancia, sobre todo a los fundadores, a no claudicar en la búsqueda de un mejor futuro para el país y para los ciudadanos.

Falta de organización y errores de logística

Por su parte, Ulises Sánchez Hernández, resaltó que para garantizar buenos resultados en “la votación abierta que propusieron”, era necesario tener reglas claras que definieran las rutas a seguir antes, durante y después de la elección, cosa que no ocurrió.

Asimismo, calificó como un desacierto la organización del proceso electoral, así como la forma de presentación de las boletas, ya que complicó la participación para los adultos mayores y facilitó la selección de consejeros a modo. Además, los formatos de afiliación “no estaban foliados”.

Añadió que como militante no está en contra a la pluralidad de perfiles e ideas, “porque se necesitan activistas y personas de la sociedad civil que quieran sumarse, para formar un partido que trascienda a Andrés Manuel López Obrador”; no obstante, quienes se suman son chapulines.

Fotos: EsImagen

