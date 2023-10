Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco y otros mexicanos entran al Salón de la Fama

Los mexicanos Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Fernando Quirarte y Oscar “Conejo” Pérez entraron al Salón de la Fama del Futbol, un evento avalado por la FIFA, que tuvo lugar este martes en Pachuca, México.

Los mexicanos ingresaron en la categoría del fútbol nacional de México. Además, fueron incluidos el director técnico Ricardo Lavolpe y el fallecido Emilio Azcárraga, empresario que impulsó la construcción del estadio Azteca.

“Gracias a México porque me recibió como jugador y me dio la profesión de director técnico y porque de aquí me llamaron para dirigir a dos selecciones (México y Costa Rica), y también para dirigir en mi país y Egipto”.Ricardo Lavolpe