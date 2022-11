Reafirman cooperación en reunión de ministros de la Alianza del Pacífico

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, junto con el subsecretario de Comercio Exterior, Alejandro Encinas Nájera, encabezaron este jueves la reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico (AP).

Participaron el viceministro de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, José Miguel Ahumada Franco; por Colombia, la viceministra de Relaciones Exteriores, Laura Gil Sabastano y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza; y por Perú, el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio, César Landa Arroyo, quienes avalaron la presentación de las siguientes declaraciones:

• Declaración de la Ciudad de México

• Declaración de la Alianza del Pacífico para la Protección del Medio Ambiente y la adaptación al Cambio Climático

• Declaración por la Paridad de Género en la Alianza del Pacífico

• Declaración de la Alianza del Pacífico sobre las Mipyme y el Emprendimiento

• Declaración de la Alianza del Pacífico sobre las Juventudes

• Declaración para el Bienestar, Desarrollo e Inclusión Social en la Alianza del Pacífico

Asimismo, el Consejo de Ministros firmó la decisión 13, “Lineamientos sobre el Relacionamiento entre la Alianza del Pacífico y los Estados Asociados”, y la 14, “Plan de Trabajo 2023 del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico”.

Posteriormente, el Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros de Finanzas, además de compartir los avances alcanzados en el presente año, recibieron a las autoridades de Costa Rica y Honduras, quienes han manifestado su intención de sumarse como miembros plenos a la AP; de Canadá y Corea como candidatos a Estados Asociados, y de Singapur como próximo primer Estado Asociado del mecanismo.

Por su parte, el canciller Ebrard señaló que estas reuniones son muestra del compromiso de nuestros países de forjar una integración regional más social; reconoció la importancia de seguir impulsando el tema de género de manera transversal al interior de la AP.

Resaltó los avances alcanzados con respecto a los candidatos a Estados Asociados; destacó el interés de todos los países miembros e invitados por trabajar bajo un mismo techo y, por último, indicó que la XVII Cumbre de la Alianza del Pacífico tendrá lugar en Perú en una fecha que determinen los cuatro jefes de Estado.

También, aseguró que “la Alianza funciona. Las alianzas que no funcionan, no tienen solicitudes de ingreso, y hoy casi toda la sesión fue para escuchar a los países que quieren formar parte de nuestra Alianza”.

“Lo que estamos viendo aquí es un ejercicio de cooperación y de suma; no hay muchos, esto es una buena noticia, partícipes o no partícipes en la Alianza del Pacífico, porque habla del potencial que tiene la cooperación, los instrumentos multilaterales y el entendimiento entre las naciones; entonces, me han pedido que se los transmita porque esto se mencionó a lo largo de la reunión”

Marcelo Ebrard

Secretario de Relaciones Exteriores