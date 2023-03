Reconocen violencia física y psicológica hacia mujeres en Puebla

La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, Karina Romero Alcalá, señaló que los casos de violencia en contra de las mujeres mantienen números altos en la ciudad de Puebla, pues afirmó que al menos 7 de cada 10 poblanas han sufrido algún tipo de agresión.

Aunque no dio cifras concretas, la funcionaria municipal declaró que por medio de llamadas al 911 se han dado cuenta de que los casos de violencia han disminuido en comparación a lo registrado por el confinamiento de la pandemia de covid-19, no obstante, las cifras continúan siendo altas.

Romero Alcalá indicó que las mujeres que han llamado a los números de emergencia comúnmente son víctimas de agresiones físicas y psicológicas, aunque mencionó que la violencia económica es una de las más recurrentes.

«Un parámetro de medición es la estadística del 911, que nos llega continuamente. La violencia física y psicológica son las de mayor porcentaje, seguida de las demás violencias. La violencia económica es de las principales también. 7 de cada 10 mujeres sufre algún tipo de violencia. Estas son las que denuncian, hay quienes no denuncian, pero no significa que no haya violencia»

Karina Romero Alcalá

Titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género