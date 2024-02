Rectora Cedillo reconoce trabajo del Complejo Regional Nororiental BUAP

Con una amplia oferta educativa que abarca 16 programas del nivel medio superior y superior, el Complejo Regional Nororiental de la BUAP se caracteriza por el impacto que tiene en la región y por su visión inclusiva e intercultural. Su crecimiento es notable gracias al aprovechamiento de todos los recursos que tienen en materia académica, deportiva, cultural y extensionista, así lo afirmó la Rectora María Lilia Cedillo Ramírez al escuchar el Tercer Informe de Labores del director Sergio Díaz Carranza.

En esa ceremonia aprovechó para reconocer la entrega y compromiso que tiene el doctor Díaz Carranza, así como los docentes que integran este complejo.

«Están ubicados en una región con muchas carencias, pero esto no ha sido pretexto para no avanzar en todas sus actividades sustantivas. El trabajo de los profesores se refleja en los logros de los estudiantes, quienes provienen de distintas regiones geográficas; incluirlos no es fácil, por eso es importante el cobijo que les brindan».

María Lilia Cedillo Ramírez

Rectora de la BUAP