Renuncia exgobernador de Oaxaca Alejandro Murat al PRI

Alejandro Murat Hinojosa, exgobernador de Oaxaca, anunció este viernes su renuncia «irrevocable» al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El expriista aseguró que no puede ser parte de algo que no lo define, a pesar de haber militado toda su carrera política en el tricolor.

A travésde redes sociales, Alejandro Murat agradeció al PRI, donde destacó su trayectoria como diputado federal, director del Infonavit y gobernador bajo los ideales del partido, enmarcados en “los derechos del pueblo ” y aseguró que “México no quiere aventuras políticas, no quiere saltos al vacío”.

“No puedo ser parte de algo que no me define como persona ni como político y que no corresponde a la visión de México que me anima a seguir participando en la vida pública”

Alejandro Murat Hinojosa

Exgobernador de Oaxaca