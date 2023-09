Reportan incidentes menores durante encuestas morenistas en Puebla

El proceso del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para elegir al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación avanza con tranquilidad en Puebla, pues hasta ahora sólo se tiene el registro de tres incidentes de menor relevancia, informó el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Cuestionado sobre la encuesta que se realiza en la entidad desde el pasado 28 de agosto para definir candidato presidencial por Morena, de cara al proceso electoral del próximo año, el mandatario poblano mencionó que en el estado se respetarán los resultados de este ejercicio.

Céspedes Peregrina no dio detalles sobre los incidentes que se han presentado, ni mencionó en dónde se suscitaron, no obstante, indicó que estos tuvieron que ver con la falta de prudencia de la gente que forma parte de los equipos de campaña de aspirantes a la presidencia de México.

«Hubo incidentes menores que no pasaron a mayores. Todo esto con base a la falta de prudencia, no de los aspirantes, a veces de los equipos de aspirantes, que no pueden controlar todo. No pasó a mayores y puedo decir que se desarrolló en completa calma»

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador de Puebla