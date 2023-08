Reportan robo de herramientas de obras en Centro de Puebla

El robo de herramientas en las obras del Centro Histórico es una práctica recurrente, siendo las calles 16 y 18 oriente-poniente las más afectadas, informó el secretario de Movilidad e Infraestructura, Edgar Vélez Tirado.

En entrevista, el funcionario dio a conocer que las empresas a cargo de las obras que se realizan en la ciudad han reportado la sustracción de herramientas, actividad que se da principalmente en el Centro Histórico.

Informó que las baterías de las máquinas son una de las cosas que más se roban en lugares donde se realizan construcciones.

En cuanto a las obras del Centro Histórico, dijo que la 16 y 18 oriente-poniente son las calles en donde más se presentan los robos, debido a que están más alejadas a las calles principales del Centro Histórico.

Por lo anterior, comentó que se ha implementado la seguridad en estas vialidades en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría del Gobierno Municipal (Segom).

Al ser cuestionado si han interpuesto una denuncia por estas situaciones, Edgar Vélez dijo que no lo han considerado porque no tienen a alguien identificado, por lo que no ven viable un procedimiento legal.

“Nada más (se podría) poner una denuncia a ‘quien corresponda’, pero es muy difícil, tenemos que agarrarlos infraganti, es una serie de procedimientos que no le permiten a las empresas atender” Edgar Vélez Tirado

Indicó que las empresas han optado por llevarse el material de las obras diariamente, una vez que acaba su jornada de trabajo.

Edgar Vélez pidió a la ciudadanía respetar los lugares de trabajo, así como también reportar si presencian la sustracción de este tipo en las obras, tanto del Centro Histórico, como en las zonas de todo el municipio.

Ayuntamiento de Puebla acumula 470 solicitudes de bacheo

En otro tema, el secretario de Movilidad e Infraestructura, Edgar Vélez Tirado, dio a conocer que la dependencia cuenta con 470 peticiones de bacheo, que aseguró, serán atendidas en la primera quincena de septiembre.

“Esperemos ponernos al corriente respecto a las peticiones que traemos rezagadas y que traemos día a día”

Puntualizó que los ciudadanos piden labores de bacheo, pero en realidad se necesitan trabajos de relaminación en las mismas, sólo que faltan recursos.

