Reprueba Bermúdez Ruiz sanciones del INE a promociones sociales sobre la revocación

El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Alfonso Javier Bermúdez Ruiz, aseguró que la pinta de bardas, repartición de propaganda, así como la colocación de lonas y espectaculares para promover el voto a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el proceso de revocación de mandato, “es resultado de la ciudadanía organizada que promocionan lo que ellos creen conveniente”.

En entrevista, señaló que el INE no puede sancionar estas acciones por ya que su origen es social y no partidista; además, no son conductas que puedan evitarse, ya que de hacerlo “se estaría coartando la libertad de los ciudadanos”.

Añadió que hay grupos como la asociación civil “Que Siga la Democracia” que mantiene reuniones y llamados al voto; no obstante, es una organización nacional y no pertenece a Morena, a pesar de ser afín al proyecto de la Cuarta Transformación.

“Tenemos la confianza de que ninguna autoridad partidista está participando en el proceso de revocación y es la ciudadanía organizada quien está llevando a cabo esta promoción»

Acusa campaña negra

Javier Bermúdez Ruiz también denunció una campaña negra en contra de la consulta, orquestada por el INE y los partidos de oposición. Lamentó que la publicidad que ha realizado el INE por la revocación de mandato ha sido «poco sería» y existe un sesgo político al respecto.

En otro tema, afirmó que en el proceso electoral los poblanos le darán a López Obrador al menos millón y medio de votos, como ocurrió en el proceso electoral del 2018, porque “Puebla siempre ha apoyado al presidente”.

Dijo que será respetuoso de los resultados, pero resaltó que estos se podrían ver afectados en caso de que el INE no garantice las condiciones necesarias para que se realice la consulta y los interesados puedan manifestar su voto.

“La obligación del INE es garantizar que el ciudadano tenga un fácil acceso a sus casillas. Pero aquí hay lugares en los que los ciudadanos tendrán que caminar o viajar por más de una hora para poder votar y eso implica gastos para ellos” Alfonso Javier Bermúdez Ruiz

Representante de Morena ante el INE

