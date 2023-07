Residente menciona a Shakira en su nueva canción llamada Bajo y batería (VIDEO)

Residente se volvió tendencia después de lanzar su nueva canción “Bajo y batería” causando furor ya que menciona a varios artistas, entre ellos, a Shakira.

A lo largo del video, que tiene una duración de más de 9 minutos, Residente lanza varias frases en contra de Cosculluela, reguetonero puertorriqueño, recordándole su caso de violencia doméstica, cuestionando su supuesta fe y señalando que se hace pasar por un delincuente a pesar de haber tenido siempre una vida privilegiada.

Al inicio de la canción, Residente menciona a Shakira, donde dice: “Del fucking capataz en la central azucarera, soy lo último que verás antes de que mueras, el techo del hospital, la cara de la enfermera, de esta ternera me como el lomo, las costilla’, me como hasta la calavera, el rabo, el cuello, no dejo na’ en el plato, hasta Shakira se queda sin cadera“.