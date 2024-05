Revelan el resto de los hermanos de Dream en The Sandman, conocelos aquí

La adaptación de Netflix de The Sandman dejó a los fans con la mitad de los Endless en la primera temporada, pero ahora llegan los otros tres. Adrian Lester será Destiny, Esmé Creed-Miles interpretará a Delirium, y Barry Sloane será The Prodigal.

También puedes leer: Mujer se somete a procedimiento dental y termina con 150 gusanos de la boca

Adrian Lester, conocido por su trabajo en Renegade Nell, se une como Destiny, mientras que Esmé Creed-Miles, protagonista de Hanna, asume el papel de Delirium. Barry Sloane, recientemente visto en Passenger, será The Prodigal.

La segunda temporada de The Sandman parece seguir The Season of Mists, donde la familia se reúne y la trama se sumerge literalmente en el infierno. Gwendoline Christie regresará como Lucifer, junto a otros miembros del elenco original.

Aunque no se ha anunciado una fecha de lanzamiento para la segunda temporada de The Sandman en Netflix, el anuncio del nuevo elenco coincide con el 35 aniversario del debut de la serie de cómics.

Mientras tanto, los fans de The Sandman pueden esperar la continuación de la historia mientras la primera temporada está disponible para ver en Netflix.

Foto: Redes

