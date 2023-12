Ricardo Arjona anuncia su retiro de los escenarios 

Ricardo Arjona terminó una serie de conciertos como parte de su gira llamada “Blanco y Negro” y sorprendió a sus fans cuando informó que se retira de la música, de manera temporal, por cuestiones de salud.

El cantante guatemalteco ofreció su último concierto en Chile y después de su presentación publicó en sus redes sociales un mensaje donde explica sus motivos por los cuales estará lejos de los escenarios y la música.

El cantautor informó que tuvo seis infiltraciones en la columna vertebral durante los últimos dos meses, mismo tiempo que ha pospuesto una delicada cirugía y agradeció a los médicos que le ayudaron a poder concluir la gira “Blanco y Negro”, cuyo cierre fue en Santiago de Chile.

“Pensé que no estaba para dar un paso y terminé haciendo una maratón. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos, mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para terminar este viaje muchas gracias”, escribió.

También dijo que no pierde las esperanzas de volver a reunirse con el público que tanto le ha dado: “Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver”, agregó.

Por último, Ricardo dijo adiós sintiéndose el hombre más afortunado del mundo y convencido de que logrará superar esta prueba: “Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo: ‘Adiós y gracias, con todo el corazón’”.