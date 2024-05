Riestra no aclara amenazas al director de El Universal Puebla

Tras darse a conocer que fue denunciado por una supuesta amenaza contra el periodista Ricardo Gutiérrez, el candidato a la presidencia municipal de Puebla, Mario Riestra Piña, hizo oídos sordos y decidió no aclarar si lo que se acusa es verdad.

Luego de dar a conocer sus propuestas de campaña ante el Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), El Ciudadano México buscó saber su postura sobre la denuncia que se presentó en su contra ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntas amenazas al periodista.

Sin embargo, el abanderado de la coalición Mejor Rumbo para Puebla se limitó a hacer gestos, mientras que, mediante empujones, su personal de comunicación y seguridad impidieron que se le continuara cuestionando.

Fue el lunes 13 de mayo cuando el periodista Alejandro Mondragón dio a conocer desde su programa radiofónico Al Portador que, durante un evento celebrado el pasado 30 de abril, Mario Riestra amenazó al también director de El Universal Puebla.

«Ya no golpees tanto en los medios y deja de mandar información a los medios nacionales, hijo de tu puta madre. Vas a chingar a tu madre, conmigo no juegas porque no te la vas a acabar. Yo sí te voy a romper la madre. Chingas a tu madre, te voy a desaparecer. Deja de estar haciendo pendejadas. No sabes con quién te estás metiendo. Chinga tu puta madre, te voy a reventar, te voy a partir la madre en el momento que te vea», fueron los presuntos dichos del panista.

Durante la mañana de este martes comenzaron a circular imágenes y un video de 5 segundos de aquel 30 de abril, en el que se ve a Mario Riestra y al Ricardo Gutiérrez saludándose de manera cordial.

No obstante, a través de redes sociales el propio director de El Universal demandó a quien compartió esas imágenes que también difunda el video completo de ese encuentro con su respectivo audio.

«Ante los comentarios por un tema que me involucra, y por única vez, aclararé lo siguiente. Me conocen, saben mis valores y yo no miento; sería bueno que quien publicó estas fotos y video lo suba completo y con el audio correspondiente para que se vea la realidad». Ricardo Gutiérrez

Director de El Universal Puebla

Foto: El Ciudadano México

