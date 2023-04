Rivera vuelve a defender a funcionario acusado de acoso; dice que no hay pruebas

El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, volvió a defender al director de Protección Civil, Gilberto González Labastida, de las denuncias que pesan en su contra por acoso laboral y sexual en agravio de una extrabajadora.

El alcalde de Puebla señaló que en este tipo de casos, es importante no juzgar ni descalificar a ninguna persona, si no existen pruebas para hacerlo. Además, dijo que la inocencia y el trabajo profesional de los servidores se deben mantener intactos hasta el final del proceso.

Asimismo, aseguró que el gobierno municipal que encabeza siempre investiga cada denuncia que recibe en apego a derecho y con la intención de actuar y aplicar sanciones contra funcionarios públicos, en caso de determinar responsabilidades.

«Siempre lo he dicho y esta es la postura del gobierno. Cualquier situación de cualquier denuncia de cualquier servidor público siempre tendrá que ser investigada, pero también es muy importante que no se juzgue ni se califique o descalifique a ninguna persona, si no hay ningún elemento para hacerlo»

Eduardo Rivera Pérez

Presidente municipal de Puebla