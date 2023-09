Rosario Orozco se deslinda de Julio Huerta y de Jóse Antonio Martínez

La expresidenta del Sistema Estatal DIF, Rosario Orozco Caballero, negó estar respaldando las aspiraciones políticas del exsecretario de Gobernación, Julio Huerta, y el extitular de Salud, José Antonio Martínez, pues afirmó que el único perfil que apoya rumbo a 2024 es Claudia Sheinbaum Pardo.

En entrevista, la abogada Orozco Caballero declaró que José Antonio Martínez García busca ser candidato a la gubernatura de Puebla por decisión personal, y no porque alguien más lo respalde, mientras que en el caso de Julio Huerta, aseguró que sólo los unen lazos familiares, ya que el exfuncionario era primo del su esposo, el exmandatario, Miguel Barbosa.

«Las decisiones de participar o no, son completamente personales, yo no estoy detrás de ningún candidato ni nada por el estilo. Formalmente no acompaño a nadie, la única por la que he trabajado hasta este momento es la doctora Claudia Sheinbaum»

Rosario Orozco Caballero

Expresidenta del Sistema Estatal DIF