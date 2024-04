Roxana Luna arranca campaña sin líder estatal del PRD

Aunque no fue convocado al arranque de campaña de la candidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, Roxana Luna, el líder del PRD en Puebla, Carlos Martínez Amador, aseguró que hay respaldo hacia esta candidatura y negó una ruptura en el partido.

En entrevista, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) reconoció que no fue invitado a la caminata que realizó la candidata en San Pedro Cholula para dar inicio a su campaña por la presidencia municipal.

Sin embargo, Martínez Amador afirmó que esto para él no es un agravio ni es muestra de que haya una ruptura al interior del PRD, pues a su parecer, su ausencia en este tipo de eventos no es algo importante.

De igual forma, dijo que para el partido del sol no hay candidaturas prioritarias, pues todos los candidatos que representan al PRD en el actual proceso electoral son importantes.

«No me invitaron en ese momento, pero no lo veo como un agravio. Creo que hay mucho tiempo y vamos a estar participando con ellos. Hay comunicación, platiqué con ella en días pasados y no hay ningún roce, ningún problema».

Carlos Martínez Amador

Dirigente estatal del PRD Puebla