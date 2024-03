Rumbo a transición energética, AMLO llama a la autosuficiencia petrolera

Durante la conmemoración del 86 Aniversario de la Expropiación Petrolera, el Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, llamó a reforzar la autosuficiencia en la producción de petróleo, gasolinas y combustibles.

Lo anterior, mientras se logra consolidar la transición hacia energías limpias y renovables para cuidar el ambiente, dijo desde la Torre Ejecutiva del Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la Ciudad de México.

“Mientras no tengamos la total certeza de que podemos sustituir el petróleo sin dificultad y en poco tiempo, sigamos con la estrategia que hemos adoptado de no vender petróleo crudo, procesar toda la materia prima en nuestro país y primero abastecer nuestro mercado interno. No a la dependencia”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México