Saldo blanco en Puebla por Otis; 13 casas, pérdida total

Un total de 250 viviendas resultaron afectadas por el paso del huracán Otis en el municipio de Venustiano Carranza, en Puebla, de las cuales, 13 fueron pérdida total, informó el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Luego de darse a conocer que el paso del huracán provocó afectaciones en Venustiano Carranza, el mandatario estatal realizó un recorrido por aquella demarcación en compañía de autoridades federales y municipales, en las que se corroboró que no hubo víctimas mortales por este fenómeno meteorológico.

Sin embargo, informó que 13 viviendas fueron pérdida total, mientras que otras 66 terminaron con encharcamientos que superaron los 40 centímetros y en el resto sólo se tuvo acumulamiento de agua.

Indicó que también hubo daños y pérdidas materiales en el Centro de Atención Múltiple de ese municipio, un jardín de niños y una escuela secundaria. Asimismo, dio a conocer que tras este suceso, ordenó la limpia de ocho pozos particulares.

Ante esta situación, el titular del Poder Ejecutivo solicitó que se elabore un censo que deberá estar listo para este viernes 27 de octubre y que servirá para evaluar los daños en viviendas.

«He pedido al municipio que elaboremos un censo a la brevedad, de ser posible quede listo el día de mañana, para cuantificar los daños en viviendas. Me impacta constatar que hay familias que lo perdieron todo, ellas deben ser prioridad. No están solas, no están solas»

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador de Puebla