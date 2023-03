Salud reporta 130 nuevos contagios de covid-19 en Puebla

Este viernes 24 de marzo, el secretario de Salud estatal, Antonio Martínez García, informó que en las últimas 24 horas, en Puebla se registraron 130 nuevos contagios de covid-19.

En conferencia de prensa del gobierno del estado, el titular de Salud, destacó que hay mil 215 casos activos de covid-19, distribuidos en 70 municipios de la entidad poblana.

Antonio Martínez, señaló que se encuentran 30 personas hospitalizadas por covid-19, de las cuales 2 pacientes requieren ventilación mecánica asistida.

El funcionario estatal mencionó que hasta el momento no se han reportado defunciones por covid-19 en las últimas 24 horas.

El doctor Martínez recomendó a la población consumir alimentos ricos en vitamina D y C para fortalecer el sistema inmunológico y no contraer el virus de covid-19. Además de no descuidar las medidas preventivas.

El día de ayer, se reportaron 183 nuevos contagios y ninguna defunción a causa del coronavirus. De los cuales, 31 pacientes estaban internados a causa de covid-19, de ellos, tres requerían ventilación mecánica asistida.

La Secretaría de Salud recomienda completar el esquema de vacunación o iniciar su proceso de protección. Para ello continúan habilitadas 751 unidades médicas, distribuidas en 207 municipios.

Cabe destacar que la jornada de vacunación contra covid-19 concluirá el 19 de mayo.

En el estado de Puebla continúa en descenso la curva epidemiológica, por ello se debe destacar la importancia de la vacunación, además de no descuidar las medidas preventivas.

