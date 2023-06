Se acabó el misterio, el nuevo Superman será: David Corenswet (FOTOS)

Dos jóvenes actores serán los protagonistas de Superman: Legacy. La nueva versión del personaje está a cargo del recién llegado jefe de DC Studios: James Gunn.

Después de meses de rumores, se confirmó quién será el próximo actor en llevar la capa de Superman al cine, después del paso de Henry Cavill. Al mismo tiempo, se eligió como Lois Lane a una popular actriz de los últimos años.

David Corenswet (House of Cards, The Politician) fue elegido como Clark Kent y su alter ego Superman en la próxima cinta del hombre de acero, Superman: Legacy, escrita y dirigida por el nuevo jefe de DC Studios: James Gunn. Por su parte, Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) llevará adelante el papel de la reportera estrella Lois Lane.

La noticia fue confirmada por el mismo Gunn en su cuenta de Twitter. «Es verdad!», expresó el productor citando a un medio estadounidense a lo que agregó: «No solo son increíbles actores, sino también maravillosas personas».

Hace dos fines de semana, Gunn y su compañero al frente de DC Studios, Peter Safran, mantuvieron una serie de pruebas a seis actores para cerrar ambos roles. En el caso de Superman estaban en carrera Nicholas Hoult (X-Men: Días del futuro pasado, El menú) y Tom Brittney (Greyhound: Enemigos bajo el mar), mientras que para Lois Lane se probó a Phoebe Dynevor (Los Bridgerton) y a Emma Mackey (Sex Education, Muerte en el Nilo).

En distintas parejas, primero se hicieron testeos de los actores interpretando a Clark Kent como reportero del Daily Planet, mientras que las actrices daban vida a su compañera y tradicional interés amoroso, la intrépida periodista Lois Lane. Tras esto, al día siguiente, el domingo, los tres candidatos a interpretar a Superman tuvieron que ponerse el traje superheroico del personaje para que Gunn y los ejecutivos del estudio pudieran verles en ambas facetas.

Con Superman: Legacy, el director de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 pretende mostrar un nuevo ángulo del último hijo de Krypton, y aunque no será una historia de origen clásica, pues ya todos conocemos cómo fueron los primeros años del héroe en la Tierra, sí nos mostrará a un Clark Kent tratando de equilibrar sus dos vidas somo reportero y superhéroe de la gran ciudad. Para ello, la empresa busca a un actor más joven que logre hacerle justicia a la personalidad tan poderosa, pero a la vez inocente que caracteriza al personaje.

Finalmente, también surgieron rumores de que Gunn estaría cerca de elegir al villano Lex Luthor. Al parecer, los hermanos Bill Skarsgård y Alexander Skarsgård son los favoritos para dar vida al famoso contrincante de Superman.

