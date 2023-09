Se intenta sabotear la transición en Guatemala: Grupo de Puebla

El Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) manifestaron su “preocupación por los intentos de sabotear el proceso de transición hacia el nuevo gobierno electo en Guatemala” encabezado por Bernardo Arévalo.

LEER ADEMÁS: Presidente electo Bernardo Arévalo califica de “ilegal” suspensión del partido Semilla

Las autoridades judiciales y voceros de la oposición han iniciado una guerra jurídica (lawfare) contra el nuevo mandatario electo, señalaron en un comunicado.

Durante el proceso electoral se han presentado varios intentos por quitarle legitimidad a la candidatura ganadora y el partido Semilla que él representa a través de acciones que incluyen amenazas a la vida de los dirigentes, allanamientos ilegales a las sedes de su Campaña y anuncios de detenciones arbitrarias. Esta semana se declaró la invalidez de la elección de la bancada de gobierno elegida para el Congreso mientras se pedían unas nuevas elecciones que le permitirían al órgano legislativo nombrar un “gobernante provisional” sintonizado con el propósito golpista de desconocer los últimos resultados electorales y sostener el caos en Guatemala, expresaron el Grupo de Puebla y el CLAJUD.

De acuerdo con el análisis jurídico del Consejo Latinoamericano de Justicia y la Democracia, del Grupo de Puebla, no existe causa constitucional para anular las elecciones por lo que, coincidiendo con la opinión del gobierno de los Estados Unidos y las Misiones de la OEA y la Unión Europea, solicitaron al gobierno de Guatemala y sus autoridades judiciales, especialmente al Tribunal Supremo Electoral y la Corte Constitucional, que se reitere la validez de los pasados comicios electorales, se oficialicen sus resultados invistiendo de los cargos de Presidente a Bernardo Arévalo y Vicepresidenta a Karina Herrera, se anule la decisión de ilegalizar el Partido Semilla proferida por provenir de una autoridad no competente y se respete la alternancia decidida por el pueblo a partir del próximo 14 de enero del 2024.

El Comunicado del Grupo de Puebla y del CLAJUD está firmado, entre otros, por José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España; Ernesto Samper, expresidente de Colombia; Rafael Correa, expresidente de Ecuador; Gabriela Rivadeneira, expresidenta Asamblea Nacional, Ecuador; Esperanza Martínez, Senadora, Paraguay; Ana Isabel Prera, exministra de Cultura, ex embajadora, Guatemala; Hugo Martínez, ex canciller, El Salvador; Aída García-Naranjo, ex ministra de la Mujer y Desarrollo Social, ex Embajadora, Perú; Carlos Sotelo, ex Senador, México; Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial, coordinador Grupo de Puebla, Chile.