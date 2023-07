Se registra Beatriz Paredes para candidata presidencial del opositor Frente Amplio

Beatriz Paredes Rangel, Senadora por el PRI, se registró como aspirante a la candidatura presidencial del opositor Frente Amplio por México y dijo que sus principales fortalezas son su experiencia y una trayectoria de “congruencia”.

Luego de entregar su documentación ante el comité organizador, Paredes dijo que se vive un momento histórico de la vida democrática del país, “un parteaguas que define si el horizonte de nuestra patria será el de la evolución democrática o será el de la regresión autoritaria”.

Consideró que la decisión de los tres partidos (PRI, PAN, PRD) de unificarse en el Frente, “en defensa de las conquistas democráticas”, es una acción que cambia la naturaleza del sistema político mexicano.

“La política es un asunto serio. Gobernar este país es un asunto serio, no es vodevil, no es una broma. Requiere de personas de verdad, con consistencia, con experiencia, con madurez, con serenidad”, dijo la ex embajadora de México en Cuba y Brasil y ex gobernadora de Tlaxcala.

Cuestionada sobre la participación de la panista Xóchitl Gálvez en la contienda interna del Frente Amplio, Paredes dijo: “me encanta que Xóchitl se vista como yo, porque le estamos dando una promoción a la vestimenta, surge de las mujeres artesanas; me encanta que Xóchitl tenga orígenes indígenas como yo”.

No obstante, Paredes Rangel dijo que va arriba en las encuestas, por lo que no tiene por qué rebasar a nadie.

Foto: Agencia Enfoque

