Secretarios con aspiraciones políticas deben renunciar, dice gobernador

Los secretarios estatales que tengan aspiraciones políticas de cara a las elecciones del próximo año deberán presentar su renuncia al cargo, declaró el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien dijo que los miembros de su gabinete tendrán que comportarse como los marque la convocatoria de Morena.

También puedes leer: Gobernadores de la 4T avalan encuesta; Ebrard pide reponerla

Luego de darse a conocer que la convocatoria para aspirantes a la gubernatura por parte de Morena será emitida el próximo 18 de septiembre, el gobernador poblano declaró que espera paz y tranquilidad para el proceso de designación que se llevará a cabo a nivel local.

Indicó que hasta el momento sólo Olivia Salomón Vibaldo le ha comunicado su salida del gabinete, no obstante, espera que en próximos días más secretarios presenten sus renuncias para buscar ser candidato al gobierno estatal.

«Ya están en eso, ya se han pronunciado. Quien tenga aspiraciones tendrá que hacer lo propio para comportarse de acuerdo a lo que marca la convocatoria. Hasta ahorita sólo la secretaria de Economía, estamos esperando a ver quién más en su momento» Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador de Puebla

De igual forma, el gobernador Céspedes pidió a los aspirantes tener respeto y se dejen llevar dentro del proceso por los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Asimismo, espera que tras esto, Morena pueda tener al mejor perfil para encaminar los esfuerzos de la Cuarta Transformación.

La titular de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón Vibaldo, se separará de su cargo en el gobierno estatal a partir del 15 de septiembre, a fin de buscar ser la abanderada de Morena y partidos aliados en los comicios del 2024.

La secretaria de Bienestar, Lizeth Sánchez García, adelantó que estará renunciando a su cargo en cuando sea emitida la convocatoria de Morena para elegir candidato al gobierno estatal.

También puedes leer: Gobernador señala a exfuncionarios de incentivar manifestación en Vía Atlixcayotl

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com