Sheinbaum reconoce rumbo de la 4T en honestidad y amor al pueblo

Guadalajara, Jalisco. La aspirante presidenciable por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la asamblea informativa regional en la que pronunció que el rumbo de la cuarta transformación «está trazado», y es el de la honestidad, amor al pueblo, y la prosperidad compartida.

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum recordó que el camino de la cuarta transformación también significa que hoy es tiempo de mujeres; aseguró que ocho de cada 10 mexicanos prefieren que sea una mujer la que esté al frente de las decisiones que se toman en el país, esto según diferentes encuestas publicadas desde hace meses.

“Además de 4T, es tiempo de mujeres, no quiere decir que por ser tiempo de mujeres ya no es tiempo de hombres, o que por ser tiempo de mujeres ya no es tiempo de la diversidad, es tiempo de todas y todos los mexicanos, particularmente de todo el pueblo de México”