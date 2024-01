«Si respetan los principios de la 4T, son bienvenidos»: Armenta

El senador de Morena por Puebla, Alejandro Armenta Mier, manifestó su respaldo a todos aquellos que se quieran sumar a la «Cuarta Transformación» mientras respeten sus principios y valores.

En entrevista, declaró que cualquiera puede ejercer sus derechos políticos y cambiar de partido, por lo que sostuvo que no debe haber «filias ni fobias» en la llegada de militantes.

Sobre la renuncia anunciada de Silvia Tanús Osorio y la posible partida de Jorge Estefan Chidiac al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Armenta Mier comentó que dichas salidas son «un derecho democrático».

Ante las críticas que militantes realizaron a la llegada de Estefan Chidiac al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el senador declaró que este derecho no se puede restringir «a los cuates«.

«Si Jorge Estefan va a respetar los principios de no robar, no mentir y no traicionar, es bienvenido, ¿O por qué unos sí y otros no?, si esto no es de cuates, es de derechos y es de responsabilidades»

Alejandro Armenta Mier

Senador de la República por Puebla