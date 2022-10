Sí se analiza que Sedena cuente con su propía línea aérea: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que sí se analiza que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuente con su propia línea aérea, tal como se reveló tras el hackeo del colectivo Guacamaya a esta institución.

Al ser cuestionado en Palacio Nacional sobre la información presentada tras el ataque cibernético al Ejército, el mandatario aseguró que el proyecto para esta línea aérea le fue presentado apenas hace 15 días en Yucatán.

Además, informó que el proyecto plantea que sea la misma empresa militar Olmeca-Maya-Mexica la que se haga cargo de ésta, tal como lo hace del AIFA y lo hará de otros aeropuertos como el de Tulum, en Quintana Roo.

“Es cierto eso. Sí se está trabajando en eso, es la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los Aeropuertos Felipe Ángeles, el de Tulum —del que ya se inició su construcción—“, comentó.

López Obrador confirmó además que serían 10 las aeronaves con las que contaría la aerolínea militar, los cuales serían rentados, y se sumaría el avión presidencial «José María Morelos y Pavón».

Asimismo, aseguró que los primeros estudios han arrojado que la aerolínea sí es rentable; no obstante, si bien aclaró que aún no se decide si se hará o no, ya se hace el estudio debido y las rutas en las que podría operar.

“Se está haciendo el análisis económico de viabilidad y se contempla el avión presidencial: entregarlo a la empresa que va a manejar estos 10 aviones que no se van a adquirir, se rentan, se busca qué tipo de avión es el más conveniente.

“Todo esto porque hace falta que haya más servicio. En el primer análisis que se hizo se habla de que es rentable la empresa, pero todavía no decidimos, vamos a seguirlo tratando. Sí es muy probable que para el año siguiente esté esta nueva línea aérea”, comentó.

Con información de Excélsior

Foto: Especial

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com