Simpatizantes apoyan con inteligencia artificial a Xóchitl Gálvez

Tras anunciar sus aspiraciones políticas, surgieron grupos de partidarios y detractores en torno a Xóchitl Gálvez.

Entre sus seguidores destacan unos mensajes realizados con inteligencia artificial, difundidos por los «Xochilovers«:

Para ello, tomaron la imagen y la voz de la senadora y, con la ayuda de la inteligencia artificial (IA), le dieron forma.

El resultado es «una falsa» Gálvez respondiendo críticas del presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena.

En uno de los videos, el personaje de la senadora gesticula y comenta:

“Me dice Claudia que no cualquier mujer puede ser presidenta y tiene razón. No puede quien no tiene con qué, quien necesita que le ayuden, quien finge ser quien no es. No puede quien no cree, quien no piensa en ganar sin pensar en competir…”