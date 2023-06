Sindicalizados del Cobaep acusan anomalías del director José Luis Nájera

Miembros del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (Sitcobaep), señalaron que tras la llegada de José Luis Nájera a la dirección General de esa institución, se han presentado una serie de irregularidades que han terminado por afectar a la plantilla laboral.

En rueda de prensa, el secretario General del Sitcobaep, Ángel Martínez Nolasco, expuso que José Luis Nájera no tiene el perfil para dirigir al Cobaep, pues carece de un trato adecuado con el personal docente y administrativo del colegio, además de que no ha mostrado respeto hacia los derechos laborales.

Indicó que al poco tiempo de haber asumido la dirección, José Luis Nájera congeló el pago de jubilación de al menos 30 trabajadores. Asimismo, lo señalaron de cambiar de plantel, sin previo aviso, a la secretaria de Trabajo y Conflictos del Sitcobaep, Rosario Ortiz Cervantes, a quien además desconoció de su cargo.

Ángel Martínez Nolasco mencionó que en últimos meses han surgido casos de maestros que son denunciados ante la institución por acoso sexual, a quienes no se les aplica el debido proceso para su caso, pues afirma que algunos de ellos son separados de su cargo y posteriormente se les notifica la denuncia en su contra.

Aclaró que ellos «no defenderán lo indefendible», no obstante, apuntó que desde la llegada de José Luis Nájera se ha visto el aumento de actas administrativas en las que el común denominador es el acoso sexual.

«Definitivamente esto se tiene que saber, se tiene que llevar a la opinión pública y las instancias correspondientes. No estamos diciendo nada más que si el señor no cumple las expectativas se tiene que ir, si no cumple con los lineamientos del colegio y no respeta los derechos de los trabajadores, se tiene que hacer a un lado y que venga una persona con sensibilidad»

Ángel Martínez Nolasco

Secretario General del Sitcobaep