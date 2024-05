Sismo de 6.2 ‘sacude’ Chiapas y despierta al sureste mexicano

En la madrugada de este domingo 12 de mayo, a las 05:39 a.m. hora del centro, un sismo de magnitud 6.2 sacudió la región de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento telúrico se originó a una profundidad de 10 kilómetros, con su epicentro localizado a 76 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.

El sistema estatal de Protección Civil de Chiapas desplegó equipos de monitoreo para evaluar posibles daños en estructuras. Tras el sismo, se activaron las alertas sísmicas en la región.

SISMO Magnitud 6.2 Loc 76 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 12/05/24 05:39:11 Lat 14.24 Lon -92.69 Pf 10 km pic.twitter.com/CYk6ZSVpgM — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 12, 2024

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni daños significativos, declaró la dependencia.

Ante la posibilidad de réplicas o eventos posteriores por el sismo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) instó a la población a no difundir rumores ni información falsa, y a mantenerse informados a través de fuentes oficiales como las autoridades locales, estatales y federales de Protección Civil.

Magnitud final 6.2 (SSN) con epicentro frente a Tapachula, Chiapas.



Detectado por @REDSkyAlert con intensidad «fuerte» en epicentro.



Único sistema de alerta temprana con cobertura en Chiapas.#LaAlertaConfiable pic.twitter.com/WA31kYkzM4 May 12, 2024

La magnitud del temblor se sintió en países vecinos como Belice, Guatemala y El Salvador. El sismo generó preocupación en la región, activando protocolos de seguridad y atención a posibles daños. Los habitantes y autoridades de estos países se mantienen alerta ante cualquier eventualidad derivada de este movimiento telúrico.

Foto: Redes

