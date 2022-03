Sondeo en Cenhch expone opiniones encontradas por retorno presencial a clases

El anuncio del regreso a la presencialidad escolar al cien por ciento después de las vacaciones de Semana Santa ha dividido la opinión de los padres de familia quienes afirman que es necesario, pero a su vez representa un riesgo a la salud de los menores.

En un sondeo realizado en las inmediaciones del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch), algunos padres de familia se pronunciaron en contra de la decisión.

Es el caso de Lourdes Torres, abuela de dos niñas de primaria y una de secundaria, quienes están emocionadas con el regreso a clases después de dos años del inicio de la contingencia sanitaria por el covid-19.

Aún hay escepticismo

Sin embargo, Lourdes no está del todo de acuerdo con la decisión, pues afirma que «todavía no es conveniente», ya que considera que en este momento «no hay condiciones» para un regreso total al no estar vacunados.

«La verdad yo no creo que sea todavía conveniente porque los niños no están vacunados, los niños son los más desprotegidos, la verdad no estoy de acuerdo con que ya incien las clases al cien»

Aunque, por otra parte, reconoció que la medida ayudará a que los menores retomen su nivel educativo prepandemia, no obstante detalló que una de sus nietas se contagió de covid-19 desde el regreso escalonado.

Afirmó que por eso, tiene el temor de que alguna de sus nietas se vuelvan a contagiar, pues, aún no cuentan con ninguna dosis contra la covid-19.

«Nosotros sí estamos preocupados por el tema de las vacunas, ya debieron haber vacunados a los niños, como sea nosotros como adultos ya estamos protegidos, pero los niños aún no»

Hay «pros y sus contras»

Por su parte, Laura Labastida, madre de un estudiante de secundaria argumentó que el regreso total «tiene sus pros y sus contras».

Sin embargo, indicó que la decisión le parece «riesgosa», pues precisó que a pesar de cuidar las medidas sanitarias al interior de la escuela, en el salón de su hijo se han dado casos sospechosos por covid-19.

«Yo no estoy de acuerdo, creo que se debería tomar un poco más de conciencia, no es que no queramos que los niños vengan a la escuela, pero yo creo que vale más la salud de nuestros hijos que estarlos arriesgando todo el tiempo»

Agregó que en muchos casos hay otros lugares en donde los adultos no cuidan las medidas sanitarias, y en consecuencia los menores repiten esta conducta

También, Laura hizo un llamado a las autoridades para que los menores sean vacunados para que estén más protegidos y puedan «adaptarse» a un regreso total.

«Los niños también tienen que avanzar, que estudiar, pero yo creo que sí es importante que también les den las vacunas porque ahorita pues ellos están desprotegidos»

La modalidad de clases a distancia ha dejado de ser funcional porque en el estado la pandemia ha bajado de manera importante los indicadores, expresó la semana pasada el mandatario poblano./Foto: Armando Aguilar

Es «indispensable» el regreso

Finalmente, Beatriz, madre de una joven de secundaria señaló que es «indispensable» que los menores regresen en su totalidad a las aulas, para corregir el rezago educativo por el aislamiento.

«Es indispensable que regresen los niños a clases porque están muy atrasados, no es lo mismo que estudien en casa a qué ya los maestros los vayan orientando, lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer»

Refirió que ella está tranquila, puesto que su hija ya cuenta con las dos dosis de la vacuna contra el covid-19, pero comprende que es más»delicado» el regreso de menores que aún no han sido vacunados.

