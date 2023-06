También Claudia Ruiz Massieu se baja de la contienda por candidatura opositora

Claudia Ruiz Massieu, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) declinó participar en la contienda interna de la alianza opositora para definir candidatura presidencial.

LEER ADEMÁS: Gobernador de Yucatán no irá por candidatura presidencial opositora

La excanciller y exsecretaria de Turismo advirtió, mediante un video compartido en redes sociales, dijo que después de analizar la situación llegó a la conclusión de que no puede ser parte de un proceso que «puede caer en la simulación» y que sería violatorio de la legislación electoral.

Antes de Ruiz Massieu también declinaron a participar en el proceso de selección del candidato opositor al actual gobierno federal, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y los senadores Germán Martínez y Lilly Téllez

En el video, Ruiz Massieu señaló : «Hoy tomo una decisión meditada con profunda responsabilidad y congruencia. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre lograr lo posible o hacer lo correcto, me decido por lo segundo«, expresó.

«No puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación. Si he criticado y señalado que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo actos de campaña, no puedo hacer lo mismo; si fui una de millones de ciudadanos que marchamos para defender al INE y al Poder Judicial, no puedo hacer algo que para mí puede violar la ley electoral; si promoví que la ciudadanía pudiera participar activamente en la selección del candidato, no puedo estar conforme con un padrón acotado que excluye a la mayoría», recalcó.

Claudia Ruiz Massieu hizo un llamado a la ciudadanía a seguir exigiendo una clase política que esté a la altura de las necesidades del México de hoy y a tomar un papel central en la defensa de nuestra democracia.

Foto: Internet

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com