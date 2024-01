¿Tianguismanalco está acéfalo?, edil huyó tras arrollar y matar a joven

El municipio de Tianguismanalco podría caer en un vacío de poderes, luego de que el Cabildo cometió una pifia al aprobar la licencia del alcalde, Martín Zanes Cortés, quien aparentemente huyó luego de ser acusado de atropellar y matar a un joven el pasado 16 de enero.

Lee más: Edil de Tianguismanalco acusado de atropellar y asesinar a motociclista

En entrevista, el titular de Gobernación, Javier Aquino Limón, señaló que la sesión del cuerpo edilicio realizada el pasado 21 de enero tuvo «inconsistencias», por lo que se recomendó a los integrantes reponer el procedimiento.

Lo anterior, ya que avalaron una licencia de 28 días para Zanes Cortés y nombraron un «encargado», lo cual no está previsto en la Ley Orgánica Municipal, señaló el funcionario.

Indicó que el Cabildo deberá enmendar esta situación para no generar una situación de ingobernabilidad, pues se desconoce el paradero del alcalde electo y no se llamó a su suplente.

Alcalde de Tianguismanalco siguen sin declarar

Aquino Limón indicó que hasta este lunes, Zanes Cortés sigue sin declarar ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pues se presume como presunto responsable del siniestro que le quitó la vida a un joven de 23 años.

Advirtió que en algún momento deberá dar su versión ante la autoridad judicial, no obstante, aclaró que no es prófugo de la justicia porque no hay un proceso en su contra.

El pasado 16 de enero, una persona periodo la vida en la junta auxiliar de San Juan Tecuanipan tras ser arrollado por un automóvil, propiedad del alcalde.

Sigue leyendo: Gobierno local pide a edil de Tianguismanalco declarar tras percance vial

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com