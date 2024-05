Tiktoker convierte basura de propaganda electoral en camas para perritos | Video

Desde que arrancaron las campañas electorales para las elecciones de 2024, las calles fueron invadidas por una marea de propaganda política que genera molestia entre los ciudadanos por tanta basura que se genera y sin claridad sobre qué pasa con ella.

Sin embargo, hay personas que aprovechan esta situación y usan esos desechos para transformarlos en cosas que son verdaderamente útiles. Es el caso del usuario @Che_p38 en TikTok, quien capturó la atención de millones de personas.

Este hombre decidió darle un nuevo propósito a las lonas abandonadas, transformándolas en camas improvisadas para perritos sin hogar.

El video, que dura alrededor de un minuto, muestra al hombre recolectando la propaganda electoral esparcida y deteriorada. Ahí explica: “Solicité apoyo del gobierno para mi proyecto, pero no a todos se nos puede apoyar. Así que recogí el apoyo que tiran los candidatos, contaminan las calles. La pregunta no es quién me lo permitió, sino ¿Quién va a detenerme?”.

Las imágenes del video reflejan que con trabajo y dedicación, transforma la propagada electoral en acogedoras camas para los lomitos callejeros. Cabe destacar que esta iniciativa no sólo ayuda a los animales, sino que también contribuye a la limpieza de la ciudad y promueve el reciclaje.

La historia de @Che_p38 llegó a tocar el corazón de muchos. Con más de 20 millones de reproducciones y tres mil “me gusta”, el video recibió cientos de comentarios positivos por el reciclaje de la propaganda electoral.

El impacto fue tal que algunos usuarios le preguntaron si acepta donativos para apoyar a su causa y le han dejado mensajes inspiradores como: “Gracias por hacer la diferencia“, “Ni de rodillas soy digno ante ti”, y “Debemos hacer famosa a esta clase de gente“.

Foto: Redes

