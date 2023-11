Toñita defiende su noviazgo con Paolo Rubboli que es 15 años más joven que ella

La cantante Toñita salió en defensa de su relación con Paolo Rubboli, quien es 15 años menor que ella, asegurando que se siente muy feliz al lado del compositor.

En una entrevista para un canal de YouTube, la cantante señaló que la familia de su novio aprueba su relación, pero que su hija no lo sabe.

#Toñita DEFIENDE su NOVIAZGO con un hombre más JOVEN y DESMIENTE que es por FAMA#DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/8EmuVleYMK — De Primera Mano (@deprimeramano) November 7, 2023

“Es lindo que a su mamá no le importe la edad. Todavía no le digo a mi hija, tengo que abordar este tema, no soy de las personas que encuentra a alguien y al otro día le digo a mi hija”, dijo Toñita.

La “negra de Oro”, como es conocida, aseguró que sólo quiere disfrutar de su noviazgo con Paolo Rubboli, de 28 años, quien es cantante y compositor, por lo que se siente feliz.

“¿A esta edad para qué quiero los celos? Eso ya lo viví cuando tenía 20, ahorita ya no, sólo es gozar la vida. Lo que estoy haciendo es disfrutar, lo estoy conociendo, lo estoy gozando y me siento feliz”, afirmó la concursante de “Las estrellas bailan en Hoy”.