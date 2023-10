Tras críticas, los Mier desconocen y repudian sondeos para posicionarse

Los legisladores federales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ignacio Mier Velasco y Alejandro Armenta Mier, ambos aspirantes a la candidatura al gobierno de Puebla, renegaron por el uso de encuestas para posicionarse en el proceso interno del partido, tras las críticas del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina hacia la publicación de sondeos de opinión.

En distintas ruedas de prensa, los interesados en la postulación respaldaron las declaraciones del mandatario, respecto a que la definición se realizará en una única encuesta, por la dirigencia de Morena.

Armenta Mier aseguró que «no pública encuestas», pese a que ha replicado los sondeos que le dan ventaja mediante su equipo de comunicación e incluso este lunes 9 de octubre destacó el estudio de la empresa Enkoll.

Por su parte, Mier Velasco se desentendió de la difusión de encuestas que lo promocionan, y señaló que otras publicaciones se usan como una «estrategia» para entrar a la encuesta de Morena, por lo que descalificó a las encuestadoras.

Desestimó los resultados de empresas que han publicado supuestos sondeos, al señalar que son firmas que ya fueron excluidas por Morena, cuando realizó los sondeos para la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Esta mañana, el gobernador Céspedes Peregrina aseveró que en la contienda interna de Morena «no hay nada para nadie», tras minimizar las encuestas difundidas en semanas pasadas.

«La verdad es que son una foto del momento y de quienes la quieren publicar, entonces habrá que tener mucha reserva. No sé si en estas encuestas también vaya el principio de no robar, no mentir, no engañar, porque entonces habría que ver quién le da un análisis puntual. Me refiero a las locales y las nacionales»

Minimizan reunión de barbosistas