Tunden en redes a Bárbara de Regil por preferir Halloween en lugar del Día de muertos

Bárbara de Regil señaló en una entrevista que no le gusta la tradición de México del Día de muertos, por lo que prefiere celebrar Halloween.

“Yo soy muy así. A mi mamá prefiero hablarle y darle lo que le gusta que el día que esté en el cielo ponerle su Coca (refresco) y su foto”, señaló Bárbara de Regil.

“El Día de Muertos no. A mí no me gusta festejar a los muertos, como que siento que en vida, ¿no? Mejor en vida hay que llevarlos a pasear”, dijo la protagonista de “Rosario Tijeras”.