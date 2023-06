Tunden en redes a Marco Antonio Regil por dar en adopción a su perrita: «Ella no te hubiera dejado»

Marco Antonio Regil anunció la adopción de Luna, una perrita que el popular conductor, que se declaró sapiosexual, rescató de las calles.

Dicha acción del presentador no fue bien vista por los cibernautas, quienes lo criticaron, pese a que Regil afirmó hacerlo fue doloroso para él.

De acuerdo con el presentador del icónico programa “Atínale al precio” la decisión de dar en adopción a su perrita la tomó luego de reconocer, según dijo, “que la mejor vida” de su mascota no estaba a su lado.

“Hace unas semanas tomé una decisión muy dolorosa. Lo hice después de reconocer, con mucho pesar en mi corazón, que la mejor vida de Luna, mi Lunita, no se la puedo dar yo”, escribió Marco Antonio Regil en Instagram.

En la publicación que realizó en su Instagram, Marco Antonio Regil destacó que un acto de amor también es dejar ir, afirmó que pese a lo que le duele dejar ir a Luna, enfatizó que tendrá “una familia estable, con rutinas predecibles, compañía constante de los mismos seres humanos”.

“Amar, en muchas ocasiones, es soltar y dejar ir. Eso duele y duele mucho, pero el verdadero amor no es egoísta y así como los seres humanos tenemos estilos de vida y gustos diferentes, los animales son iguales, y a Luna le viene mejor una familia estable, con rutinas predecibles, compañía constante de los mismos seres humanos y una hermanita perruna segura y tranquila, que le muestre que no hay nada que temer. Por eso, al ver los cambios tan positivos que ha tenido, decidí permitirle vivir una realidad mejor para ella, aunque mi corazón me duela, pues la amo y la extrañaré siempre.”

Pese a que el conductor afirmó que haber dado en adopción a su perrita fue doloroso para él, pero buscando lo mejor para ella, decenas de seguidores condenaron la situación y criticaron fuertemente a Marco Antonio Regil a quien acusaron de haber utilizado a Luna para sentirse mejor.

“Ojalá que a ti la persona que amas te deje en un “mejor lugar” a ver que sientes. Te diste por vencido el que no quiso sacrificar, fuiste tú. Ella no te hubiera dejado”, “Eso lo hubieras pensado antes. Cuando sentiste necesitarla la tomaste. Los perros no son objetos de consuelo o compañía para mientras me compongo de mi catarsis emocional”, “Qué desafortunado mensaje de validación del abandono estás enviando a tus seguidores”, “Yo nunca dejaría a mi perro, por ningún motivo, él es prioridad en mi vida, mi compañero de vida”, “Maquillar el abandono animal”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Marco Antonio Regil.

Con información de UnoTV.