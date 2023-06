Una tradición del PAN, echar a militantes críticos en víspera de elecciones

El PAN en Puebla ha convertido en tradición practicar las venganzas internas cuando en puerta hay un proceso electoral.

Ese partido lleva casi una década castigando con investigaciones, expulsiones y hasta inhabilitaciones a panistas críticos o incómodos, con el fin de sacarlos de la contienda por las candidaturas.

El modus operandi suele ser el mismo: acusar al prospecto de alguna irregularidad, sancionarlo y lincharlo mediáticamente. Luego de quedar definidas las candidaturas, “congelar” el caso, sin que se determine de manera firme la responsabilidad del acusado.

El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez; el exalcalde capitalino Luis Eduardo Paredes Moctezuma; los exdirigentes estatales Rafael Micalco Méndez y Juan Carlos Mondragón Quintana; el exdelegado del IMSS, Francisco Fraile García y la exdelegada de Sedesol, Ana Teresa Aranda Orozco, son algunos de los casos más sonados de esa manía persecutoria.

Varios de sus expedientes por supuestas anomalías siguen pendientes en las comisiones nacionales de Justicia y Anticorrupción del PAN, donde llevan meses o incluso años en espera de una resolución, con la posibilidad de que los casos “revivan” si así es conveniente.

El diputado local Eduardo Alcántara Montiel es el protagonista más reciente. Aunque no hay una sentencia firme en los procesos que enfrenta por violencia política y acoso sexual, su partido ya inició el proceso de expulsión, sanción que no aplicó en el pasado contra otros militantes acusados exactamente de lo mismo.

El lunes 29 de mayo, la Comisión Permanente del PAN aprobó iniciar el proceso de expulsión del legislador local, a petición de la dirigente estatal del partido, Augusta Díaz de Rivera Hernández, por considerar que la violencia política es una falta grave que amerita la pérdida de la militancia.

En un comunicado, el blanquiazul sostuvo que: “desde la dirigencia estatal del PAN Puebla se velará por los derechos políticos de las mujeres y no habrá cabida o tolerancia a la manifestación de cualquier tipo de violencia por razón de género”.

En 2021, Alcántara Montiel habría exigido a Erika de la Vega Gutiérrez 1.5 millones de pesos o un encuentro sexual a cambio de la candidatura a la alcaldía de San Pedro Cholula.

En su momento, la queja no procedió al interior del PAN, cuando la presidenta era Genoveva Huerta Villegas. Entonces la agraviada acudió al Tribunal Electoral del Estado (TEEP) que hace unas semanas determinó la existencia de violencia política, por lo que ordenó al agresor disculparse públicamente y le impuso 3 años de impedimento para ejercer un cargo público, además de que ordenó al partido una sanción y otra más para Huerta Villegas por omisión.

El legislador ya emitió sus disculpas públicas, pero impugnó la sentencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que no ha resuelto en definitiva si ratifica o revoca las sanciones impuestas por el TEEP. Aún así la dirigencia panista inició el proceso de expulsión.

De acuerdo con los estatutos del PAN, la Comisión de Orden Auxiliar del Consejo Estatal remitirá la solicitud de expulsión a la Comisión de Orden del Consejo Nacional, que determinará si impone o no dicha sanción.

Alcántara Montiel anunció que impugnará el dictamen de la Comisión Permanente, pues dijo que no se garantizaron sus derechos de audiencia, presunción de inocencia y debido proceso, por lo que descartó que proceda su expulsión.

El legislador dijo que su caso es una venganza política por sus críticas y cuestionamientos a la gestión del alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quien cuenta con el respaldo de la dirigencia de Díaz de Rivera.

Tras el inicio del proceso de expulsión, la diputada local Guadalupe Leal Rodríguez señaló que “se midió con diferente vara” a Eduardo Alcántara, al recordar que el exalcalde de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce, también fue sentenciado por violencia política y nunca fue expulsado. Por el contrario, obtuvo cargos partidistas luego de concluir su mandato en 2018.

Mientras la Comisión Permanente define cómo procederá contra Huerta Villegas por este caso, el pasado 29 de abril el Consejo Estatal del PAN aprobó por mayoría iniciar un proceso administrativo contra ella y su extesorero, Jorge Zambrano Morales, por el presunto mal uso de 7 millones 600 mil pesos, ya que luego de una auditoría se detectó que no se comprobó el destino del dinero.

Díaz de Rivera señaló que los recursos sin aclarar eran parte del presupuesto que el partido ejerció en 2021, el cual fue auditado tras su arribo al Comité Directivo Estatal (CDE) en 2022 y los hallazgos de la auditoría se dieron a conocer al consejo en la sesión del 29 de abril, así que ahí mismo se aprobó iniciar el procedimiento para que los acusados solventen las inconsistencias, pues de lo contrario serán sancionados.

Ante las acusaciones, Huerta Villegas denunció que es víctima de una persecución política, en represalia por su aspiración a la candidatura a la gubernatura del estado, en la que también podría estar interesado Rivera Pérez.

“Lo digo con toda claridad: estoy sufriendo una persecución política por parte del #PANPuebla, pero no me voy a dejar. Si tanto les afecta que salga al interior del estado, que se pongan a chambear también (…) Sus calumnias no me quitan el sueño, es solo señal de su preocupación y del miedo que me tienen. Pero aquí sigo, avanzando con pasos firmes. @AccionNacional NO es el yunque de los Rivera y compañía”

Señaló en Twitter