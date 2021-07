Urge consejo que genere políticas públicas: Unidad y Fuerza Campesina

Por Marisol Córdoba

La Unidad y Fuerza Campesina pide al gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta y a la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, la instalación del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable que establece la ley federal y local en la materia, indicó Andrés Hernández Toriz, presidente de la organización.

En conferencia de medios en el Centro Histórico de la capital poblana, precisó que de acuerdo a dicho marco jurídico; el presidente del Consejo es el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta y la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural funge como suplente, y el área técnica antes era Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), que se convirtió en Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

En tal sentido afirmó que ya son tres años que dicho Consejo no se ha instalado, y no ha sesionado; y la titular de SDR no ha querido recibirlos. Por lo que hacen el llamado a las autoridades estatales a que entre en funciones dicho consejo para generar políticas públicas para el campo.

“Este Consejo genera políticas públicas para el campo, y en su momento hasta puede hacer un presupuesto real para el sector” Andrés Hernández Toriz

Presidente de la Unidad y Fuerza Campesina

Aunado a esto comentó que además debido a la falta de operación de dicho Consejo se impide la generación de programas sociales reales, ya que al momento lo que ha hecho la Secretaría de Desarrollo Rural, sólo han sido foros, dijo.

Proveedores fueron pagados, pero incumplen con entrega de insumos materiales, tecnológicos y orgánicos.

Pago por adelantado, pero incumplido

Por otra parte, Andrés Hernández Toriz, representante, señaló que otra de las situaciones graves que han detectado al interior de la dependencia estatal, es que la SDR pagó a proveedores por adelantado y estos han incumplido con la entrega de insumos materiales y orgánicos.