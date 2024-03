Utilizo la política como herramienta para ayudar: Antonio López

Antonio López Ruiz, candidato a diputado federal por el distrito 11 de Puebla, por la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, comentó que como servidor público utiliza la política como herramienta para ayudar a los poblanos que más lo necesitan, como la ideología del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, «primero los pobres», lo que genera bienestar y estabilidad en el país.

Te puede interesar: Morena anuncia a las y los candidatos al Congreso de Puebla

“Toño López es un poblano que actualmente tiene 39 años, nacido y educado en la ciudad de Puebla, un hombre cuyo pilar es su familia y cuyas causas son combatir la desigualdad. Mi padre y mi madre me enseñaron nobleza, sobre todo me he estado preparando para poder servir hoy a mi estado, a mi país, y entonces entro a la política con gusto para utilizarla como herramienta para cambiar la vida de los demás” Antonio López Ruiz

Candidato a diputado federal por el distrito 11 de Puebla

Coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia

En entrevista en Conversaciones con El Ciudadano México, señaló que como aspirante a la diputación federal y de ganar seguirá utilizando la política para apoyar a los poblanos que más lo necesitan desde el Congreso de la Unión.

“Hoy represento a esta transformación. Hoy tengo la oportunidad de tener esta candidatura y la estoy disfrutando mucho. Pero sobre todo tenemos claro el porqué queremos y el porqué tenemos que llegar al Congreso de la Unión”

Aunado a lo anterior, Antonio López explicó el “Plan C”, el cual es un gran reto en este 2024, ya que al tener una coordinación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo trasciendes muchos sectores, como en el caso de Puebla, el sector educativo con la construcción de CU2 y el Instituto Politécnico Nacional, luego de la aprobación del presupuesto para Puebla.

“Entonces qué va a pasar en la Federación, porque el Plan C, es porque nosotros (Morena, Verde Ecologista y PT), tenemos que tener la mayoría calificada dentro del Congreso, es decir garantizar las dos terceras partes para aprobar, por ejemplo, de las 20 reformas que mande el presidente 18 son constitucionales y bajo el planteamiento de los 100 puntos que hace la doctora Claudia Sheinbaum, necesita también de nosotros”

Ya que para los dos nuevos programas que anuncio la candidata a la presidencia nacional, como son las becas para todos lo niveles y el apoyo para mujeres de 60 años, va a necesitar de los diputados que lleguen a San Lázaro para aplicar las reformas de la futura presidenta.

Explicó las funciones que realiza un diputado federal, que son: ser integrante de las comisiones del Congreso para ser el enlace del gobierno estatal con las secretarias federales.

El poder más corrupto es el judicial: Antonio López

El aspirante expresó que desde su perspectiva personal, “para mí el poder más corrupto de todos los poderes, es el judicial porque juega con las libertades de las personas”.

Aprovechó para recordar el tema sobre el juez del Estado de México que dejó en libertad al presunto violador de una niña de 4 años, debido a que la menor no pudo recordar detalles sobre la hora y la ubicación de la agresión.

Ante esto, enfatizó que es el pueblo quien debe de votar para que un juez sea elegido y ocupe el cargo.

“Vivimos en un país de impunidad, porque la gente ya no tiene confianza en la justicia, ya no denuncia, porque ya no cree en ella. Las personas ya no creen en este poder y para que crea tiene que participar y conocer a quienes están proponiendo para administrar la justicia”, esto al recordar una de las reformas que propuso el presidente de la República, pero quedó pendiente.

Ilustración: Iván Rojas

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com