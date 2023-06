Ventas repuntarían 10% en Puebla capital por Día del Padre

A diferencia del Día de la Madre, la celebración del padre tiene menor alcance, por lo que las ventas repuntarían este fin de semana un 10 por ciento, según lo expresado por el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala.

Entre lo que la gente busca para regalar destacan perfumes, carteras, cinturones y todo lo relacionado con las áreas de regalos.

También los restaurantes tienen un incremento en sus ventas, por lo que algunos establecimientos ofrecen ciertas promociones.

“La verdad es que el Día del Padre no tiene mucho festejo, no se puede comparar con el 10 de mayo, donde nuestras ventas repuntan hasta un 30 por ciento; este día no podemos hablar de más de un 10 por ciento”

José Juan Ayala

Presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico