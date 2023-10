Víctimas vicarias en Puebla logran «paso gigante» contra deudores

La indignación y el hartazgo contras las trabas institucionales motivaron la creación del Frente Poblano contra Deudores Alimentarios, integrado por mujeres, el cual hoy es reconocido como asociación civil, que acompaña a madres que resienten la violencia económica de aquellos progenitores incumplidos con sus obligaciones alimentarias.

En sus oficinas, el colectivo ofrece apoyo jurídico y psicológico a las mujeres afectadas por esta problemática, que involucra a cientos de infancias «abandonadas» por su vicario, afirma la presidenta de la asociación, Sheridan Mata, en entrevista con El Ciudadano México.

Para estas mujeres la violencia económica es «el pan de cada día», pues son revictimizadas al exigir los derechos de sus hijos, por personas que las señalan de simplemente «buscar dinero».

Sheridan confesó que constituirse como asociación civil es «un paso gigante», que vale la pena para dar más impulso a sus demandas, lo cual no era posible como colectivo, cuando «no eran tan escuchadas como querían».

Con recursos propios y donativos, las madres levantaron las oficinas de la asociación, para dar cursos de empoderamiento a mujeres, además de asesorías psicológicas con especialistas feministas y en perspectiva de género.

También esperan establecer un área jurídica con «bajos costos» o canalizarlas a instituciones de gobierno que garanticen la atención de las mujeres.

La presidenta del Frente Poblano reconoció la guía de Diana Luz Vázquez, activista que a nivel nacional ha denunciado la violencia económica que sufren mujeres por el impago de pensión, además impulsa la llamada «Ley Sabina», un paquete de reformas que restringen los derechos de aquellos deudores alimentarios.

La principal traba que enfrentan las madres son los desaires dentro del Poder Judicial, por los defensores de oficio que minimizan sus casos y juicios que se extienden durante años.

A la fecha hay 250 mujeres que integran este Frente, desde Puebla capital hasta los municipios del interior del estado, entre ellas, madres que se han enfrascado en juicios de hasta seis años para que los progenitores cumplan con lo mínimo que requieren sus hijos.

También hay 80 mujeres que son asesoradas para iniciar juicios de pensión alimenticia o buscan un nuevo abogado, porque de acuerdo a Sheridan Mata, la queja más recurrente es contra los defensores de oficio que minimizan su situación.

Los trabajadores del Poder Judicial son renuentes en aceptar los casos e incluso alientan a las madres a desistir de sus denuncias y «ponerse a trabajar».

«Una de las quejas más recurrentes, como siempre, es la violencia institucional que vivimos, el que cuando vas por un proceso, pues si está joven trabaje, es un proceso largo, no se desgaste, pues mejor pongase a trabajar»

El Frente no dejará de hacer las «patrullas feminstas» y los tendederos de denuncias para exhibir a los presuntos deudores alimentarios, pues Sheridan señala que estos eventos crean presión social y han logrado que algunos progenitores cumplan con la pensión.

Pese a las nuevas formas de apoyo a víctimas, el colectivo no dejará las protestas para exhibir a los supuestos «abandonadores» de infancias, que se han viralizado en internet y fueron el principio de este movimiento social.

«Yo me di cuenta que la presión social es algo que a ellos (juzgados) les preocupa, entonces si les decimos que hacer una AC no nada más es trabajar con las mamás, vamos a seguir haciendo las protestas y vamos a decir los nombres de quienes tengamos que decir, sea jueces, sean defensores públicos, todas las personas que hagan violencia institucional a cualquier madre de familia, porque no lo podemos permitir»