Victoria ante la violencia vicaria, tras ocho años de lucha

La batalla que Andrea Lezama libró durante ocho años para volver a estar cerca de su hijo tuvo origen en los celos e inseguridades de su expareja, y se agravó cuando se encontró ante un sistema judicial que la revictimizó y tomó su caso como un simple pleito marital en lugar de un proceso por violencia vicaria.

La poblana de 29 años de edad es actualmente conocida por ser la denunciante del primer hombre en ser vinculado a proceso por violencia vicaria en Latinoamérica, sin embargo, cuando todo comenzó, ella no tenía idea de la situación que vivía.

Esto, porque Andrea es la primera en reconocer que no supo identificar las conductas machistas del padre de su hijo ni creyó en las amenazas que él le hacía sobre sustraer al menor y ponerlo en su contra simplemente porque decidió estudiar una carrera universitaria.

Asimismo, el término violencia vicaria era nuevo para muchos abogados y funcionarios del Poder Judicial, por lo que no podían comprender lo que le estaba sucediendo a ella, ni a lo que se refería cuando señalaba el comportamiento de su expareja.

Desde 2016 inició un proceso legal por recuperar a su hijo, quien a la edad de un año y 10 meses fue sustraído por su padre y trasladado hasta Baja California Sur como una represalia por la decisión que ella tomó de estudiar comunicación.

Una vez que decidió luchar para recuperar la custodia del menor de edad, Andrea se acercó a colectivas, donde conoció a otras mujeres que han vivido la misma situación que ella, y fue a través de estos grupos que ella pudo reconocer las conductas machistas y violentas del padre de su hijo, así como las acciones que emprendió para que el menor tomara un lado en este conflicto.

«Yo no sabía que él tenía conductas machistas y violentas. Me costó mucho entenderlo y esto fue hace dos años, casi tres, que es cuando conozco a un grupo de madres que están en la misma situación, y me doy cuenta de que los patrones son muy similares. Entonces realmente nunca lo noté. Él sí me amenazó con que me iba a quitar a mi hijo, pero yo no le quise creer, porque se supone que es la persona que lo ama»

Andrea Lezama