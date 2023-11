Vidas sumergidas en el alcoholismo, ¿por qué entran, cómo salen?

Depresión, traumas de la infancia, problemas familiares y hasta simple curiosidad, son factores que pueden influir en una persona para acercarse al consumo de drogas, sobre todo aquellas que son de fácil acceso, como el alcohol, que comúnmente engancha a las personas durante la adolescencia, aun cuando existe una restricción para su venta a menores de 18 años de edad.

Tal es el caso de Gilberto, quien se acercó a las bebidas embriagantes cuando tenía sólo 16 años de edad y terminaría pasando más de una década #perdido en el alcohol#, hasta que conoció el programa de Alcohólicos Anónimos (AA).

En la actualidad, Gilberto es un hombre que lleva más de 30 años de casado, tiene tres hijos y 12 nietos, pero hace 36 años, el panorama era muy diferente para él, pues reconoce que antes vivía esclavizado por el alcohol para olvidar traumas y maltratos de la infancia, así como complejos que fue desarrollando con el paso del tiempo.

«La primera prueba que hice de alcohol fue a los 16 años. Me dieron un trago de coctel margarita y con eso me emborraché, pero en ese momento yo sentí que me liberé de algo. Perdí el miedo, la vergüenza, me olvidé de que tenía carencias económicas. Una cerveza o una bebida a base de refresco me permitían sacar a alguien a bailar, o sea, mis complejos habían disminuido con el alcohol. Fue un detonante para que yo me animara a bailar, a platicar, a tener una relación o contacto con otra persona»

Gilberto