Violeta Lagunes reta a dirigencia demostrar que ya no es panista

La ex aspirante a la presidencia municipal de Puebla, Violeta Lagunes Viveros, retó a la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Augusta Díaz de Rivera, comprobar que ella ya no forma parte del blanquiazul.

En rueda de prensa, la también ex diputada federal puntualizó que ella sigue siendo militante de Acción Nacional, pues aseguró que no se le ha iniciado ningún proceso de expulsión, ni existe una carta renuncia de su parte.

Esto luego de que Augusta Díaz declarara que Lagunes Viveros sería expulsada del partido por apoyar abiertamente a José Chedraui Budib, candidato a la presidencia municipal de Puebla por la alianza de Morena; y el dirigente municipal, Jesús Zaldívar Benavides, asegurara que ella ya no es militante.

«Que muestre mi inicio de proceso de expulsión, porque sólo dice mentiras, que muestre que me hayan notificado, que muestra una carta renuncia mía, no existe. Yo soy panista hasta que ella no muestre un documento que yo haya entregado de renuncia o no muestre un documento en el que ellos me hayan iniciado y sancionado».

Violeta Lagunes Viveros