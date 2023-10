Vive la «Bruja Cósmica», a 53 años de su muerte

«Sé que ella te dijo. Cariño, sé que ella te dijo que te amaba. Mucho más de lo que yo lo hice. Pero todo lo que sé es que ella te dejó (…)», este es un fragmento de la canción «Cry Baby», desde el corazón de la insuperable artista Janis Joplin.

Este miércoles 4 de octubre, el universo del rock y el blues, recuerda, extraña y escucha a todo volumen a quien una parte de la generación en la década de los 60 consideró un ícono, no sólo como cantante, también como hippie en Estados Unidos.

Las historias sobre Janis narran que su infancia la vivió como una niña incomprendida en un pueblo cristiano de Texas, pero poco le dio gusto a su familia, cuando huyó para seguir su «voracidad» por el sexo, las drogas y la libertad, excesos mundanos que amaba.

A pesar de su excentricidad en el escenario y la felicidad que irradiaba, su realidad era triste, melancólica y dolorosa, emociones que quedaban bien plasmadas en las letras de sus canciones.

Janis Joplin, quien se refugió con los beatniks, (poetas malditos), dejó de existir el 4 de octubre de 1970; la noticia oficial que se difundió como la verdad sobre su muerte dicta que ese día fue hallada tirada en el piso a lado de su cama, tras una sobredosis de heroína combinada con altas dosis de alcohol en su sangre.

Aunque hay especulaciones sobre su deceso, la única verdad es que ella ya no está, y dejó un completo legado musical a tan sólo 27 años de edad.

Así, como bien lo decía Janis Joplin: «todo el mundo tiene que conformarse con algo en algún momento», queda la frase «como anillo al dedo», para aceptar que ya no está.

Algunos amantes del rock y el blues creen que la «bruja cósmica», llamada así por su manera “psicodélica” de cantar y porque estuvo en el grupo «Kozmic Blues Band«, está en algún lugar en una gran fiesta musical, con Jimmy Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse, entre otros artistas, quienes curiosamente también murieron a los 27 años.

Por último, hay cinco canciones que «guardan» la tristeza de Janis Joplin. Disfrútalas: 1 «Get It While You Can», 2 «Maybe», 3 «Little Girl Blue», 4 «Trust Me», y 5 «To Love Somebody».

