Zavala libra juicio oral con amparo, en caso Monzón 

Las medidas cautelares por el trámite de juicio de amparo que ha interpuesto la defensa de Javier López Zavala, procesado por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón Pérez, obstaculizan el juicio oral para que sea sancionado, denunció la hermana de la víctima y abogada del caso, Helena Monzón.

En redes sociales, Helena Monzón recordó que el recurso legal tramitado aún no concede la suspensión provisional del juicio en defensa del exsecretario durante el gobierno de Mario Marín Torres, sin embargo ha ocasionadoque a la fechano haya audiencia ni sentencia condenatoria.

“El señor López no ha ganado una suspensión, ahora mismo, el señor había planteado un amparo y ese amparo permitió solicitar la suspensión, pero no ha ganado un amparo, no ha ganado una suspensión, sencillamente estamos en medio de una medida cautelar de suspensión, una suspensión que está pendiente que se resuelva un amparo”