Con la visa en el bolsillo y la tensión arriba: Petro viaja a la Casa Blanca para verse con Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó el domingo a Washington para mantener una reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, que lo recibirá el martes en la Casa Blanca.

El encuentro se dará en medio de las tensas relaciones bilaterales que se han visto afectadas desde el año pasado tras los ataques y amenazas del magante republicano hacia el jefe de Estado colombiano.

Antes de iniciar su viaje. para el que recibió un visado espacial luego de que el Departamento de Estado estadounidense se lo cancelara tras su inclusión en la llamada «lista Clinton», Petro anunció que se entrevistó con el jefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

«Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EU, con mi entrevista con el representante de negocios de los EU en Colombia McNamara», escribió en un menaje compartido en su cuenta de X.

«Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EU, con mi entrevista con el representante de negocios de los EU en Colombia McNamara», escribió en un menaje compartido en su cuenta de X.



Antes de esta reunión he visitado a mi mamá para despedirme.



En la publicación se sumó a la convocatoria que realizó el senador Iván Cepeda, candidato presidencial de la coalición oficialista Pacto Histórico, quien llamó a sus seguidores manifestarse el martes en Bogotá mientras Petro se reúne con el inquilino de la Casa Blanca.

«Que el martes, si no llueve, la plaza de Bolívar se llene para defender la democracia, el salario vital y la paz de Colombia mientras me reúna con Trump», escribió Petro.

Tensiones y lista Clinton

La reunión entre Petro y Trump se produce en medio de las tensiones entre sus administraciones , que han incluido acusaciones, sin presentar pruebas, d por parte del presidente estadounidense contra su par colombiano por supuestas fallas en la lucha antidrogas, así como por bombardeos contra lanchas en el Pacífico y amenazas de ataques militares contra el país suramericano.

El encuentro se llevará a acabo un año después de que el 26 de enero de 2025 el mandatario colombiano no autorizara la entrada al país de dos vuelos con migrantes procedentes de Estados Unidos denunciando un «trato indigno» para sus compatriotas.

Además, el líder progresista participó en una manifestación durante su visita a Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU. para denunciar el genocidio En Gaza perpetrado por el gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien es uno de los principales aliados internacionales de Trump.

Tras estas acciones, el ultraderechista anunció que impondría aranceles a varios productos colombianos del 25%, lo que terminó reversando esa misma noche.

Sin embargo, decidió revocarle la visa tanto a Petro En como a su esposa, Verónica Alcocer, y a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente.

En señal de respaldo al jefe de Estado, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, decidió entonces renunciar de manera voluntaria a su propio visado.

El 24 de octubre, la Casa Blanca anunció que Petro, su esposa, su hijo N y el ministro del Interior, Armando Benedetti habían sido incluidos en la llamada «lista Clinton», que identifica a personas y organizaciones vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.

Este registro fue creada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de EE.UU. durante el gobierno del expresidente Bill Clinton, en 1995, como un instrumento para combatir el tráfico de drogas internacional y el lavado de dinero.

El Departamento de Estado de EE.UU, justificó la medida argumentando que bajo la administración de Petro, la producción de cocaína en Colombia había alcanzado niveles récord.

En esa ocasión el presidente de Colombia respondió en su cuenta de X que: “Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno (senador) se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”.

Recientemente, el mandatario planteó que su inclusión en la Lista Clinton corresponde a una decisión administrativa y no penal, y que los hechos por los cuales ha sido señalado están vinculados a actuaciones realizadas en escenarios internacionales protegidos por tratados y normas tanto colombianas como extranjeras.

Asimismo, recalcó que su trayectoria política ha estado enfocada en el combate al narcotráfico, tanto desde el Congreso como desde el Gobierno, y que no existe ningún proceso judicial que respalde las acusaciones de la administración Trump en su contra relacionadas con la Lista Clinton.

Tras las constantes amenazas por parte del presidente estadounidense, el tono de las tensiones empezó a bajar el pasado 5 de enero, cuando se dio la primera llamada telefónica entre ambos mandatarios. Allí se acordó la reunión bilateral de alto nivel que finalmente se concretará este martes 3 de febrero.

Según informaron los medios colombianos el pasado 26 de enero, el gobierno de Estados Unidos le volvió a otorgar la visa a Petro para que viajara hasta Washington.

El mandatario tendrá una visa de categoría temporal y los permisos de ingreso estarán vigentes entre el 1 y el 5 de febrero.

¿De que hablarán Petro y Trump?

El presidente colombiano viajó a los EE.UU. acompañado por la canciller Rosa Villavicencio; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; y la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, entre otros funcionarios de su gobierno.

Hasta el momento se conoce que los temas centrales de la reunión bilateral serán el fortalecimiento de la cooperación en materia de lucha contra las drogas, así como la situación que se vive en Venezuela, luego de que el país vecino de Colombia fuera objeto de un ataque militar estadounidense el pasado 3 de enero, que culminó con el secuestró del mandatario, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Uno de los más importantes de la cita, se centra en el objetivo de Petro de desescalar el conflicto en la región y prevenir cualquier nueva intervención militar en América Latina.

“Quiero llegar el 3 de febrero allá a la reunión con Trump, no para hablar de misiles, ya él ha visto lo que produce, no para hablar de misiles, quiero ir a hablar de bombardear, pero no a seres humanos sino la tierra con semillas, bombas de semillas vitales”, afirmó.

También destacó que en su llamada con Trump, le había propuesto al gobierno estadounidense desarrollar la infraestructura necesaria para que América Latina se convirtiera en suministradora principal de energía limpia para la nación norteamericana.

Según la Presidencia de Colombia, Petro también desarrollará en Washington una agenda que incluye actividades políticas, académicas, empresariales y con la comunidad colombiana en Estados Unidos.

Está previsto que el líder progresista dicte una charla sobre cambio climático en la Universidad de Georgetown y también participe en reuniones con empresarios del sector del cacao centradas en comercio, sostenibilidad y proyección internacional del rubro,

A la par, la agenda también contempla encuentros con congresistas estadounidenses para fortalecer el diálogo político y legislativo bilateral, así como una reunión con la diáspora colombiana en la biblioteca Martin Luther King, en la capital estadounidense.